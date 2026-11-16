Мосбиржа обвинила Совет ЕС в нарушении процедуры введения санкций
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Московская биржа оспаривает в суде Евросоюза введённые против неё санкции. Компания утверждает, что Совет ЕС нарушил процедуру их принятия: министры получили неполное досье с доказательствами и не провели индивидуальную оценку положения биржи. Это следует из опубликованных 16 ноября материалов дела, с которыми ознакомилось РИА «Новости».
Иск Мосбиржа подала 5 октября. Дело зарегистрировано в Общем суде Евросоюза под номером T-658/26. Первоначально в карточке дела сообщалось только об обращении компании в суд, без раскрытия конкретных претензий.
По утверждению истца, необходимое досье должен был подготовить Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper), после чего его следовало передать министрам до рассмотрения вопроса о санкциях. Однако, как считает биржа, этого не произошло, поэтому Совет ЕС не располагал всеми существенными обстоятельствами для принятия решения.
Всего Мосбиржа привела четыре основания для отмены ограничений. Среди них — нарушение обязанности обосновывать санкционные решения, ошибки в оценке обстоятельств, несоблюдение существенных процедурных требований и нарушение принципа соразмерности.
Отдельно компания оспаривает обоснованность введённых мер. По мнению истца, аргументы Совета ЕС изложены расплывчато и не подкреплены достаточными доказательствами. Биржа также считает, что европейские власти не оценили индивидуальные последствия ограничений и нарушили положения Хартии ЕС об основных правах, включая гарантии свободы предпринимательства и права собственности.
Мосбиржа требует отменить в отношении неё решение Совета ЕС 2026/1845 и исполнительный регламент 2026/1843 от 23 июля 2026 года. Кроме того, компания просит возложить судебные расходы на Совет Евросоюза.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции обернулись для европейской экономики триллионными убытками. Он отметил, что Россия смогла переориентировать экспорт на другие рынки, прежде всего азиатские.