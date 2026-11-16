Московская биржа оспаривает в суде Евросоюза введённые против неё санкции. Компания утверждает, что Совет ЕС нарушил процедуру их принятия: министры получили неполное досье с доказательствами и не провели индивидуальную оценку положения биржи. Это следует из опубликованных 16 ноября материалов дела, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Иск Мосбиржа подала 5 октября. Дело зарегистрировано в Общем суде Евросоюза под номером T-658/26. Первоначально в карточке дела сообщалось только об обращении компании в суд, без раскрытия конкретных претензий.

По утверждению истца, необходимое досье должен был подготовить Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper), после чего его следовало передать министрам до рассмотрения вопроса о санкциях. Однако, как считает биржа, этого не произошло, поэтому Совет ЕС не располагал всеми существенными обстоятельствами для принятия решения.

Всего Мосбиржа привела четыре основания для отмены ограничений. Среди них — нарушение обязанности обосновывать санкционные решения, ошибки в оценке обстоятельств, несоблюдение существенных процедурных требований и нарушение принципа соразмерности.

Отдельно компания оспаривает обоснованность введённых мер. По мнению истца, аргументы Совета ЕС изложены расплывчато и не подкреплены достаточными доказательствами. Биржа также считает, что европейские власти не оценили индивидуальные последствия ограничений и нарушили положения Хартии ЕС об основных правах, включая гарантии свободы предпринимательства и права собственности.

Мосбиржа требует отменить в отношении неё решение Совета ЕС 2026/1845 и исполнительный регламент 2026/1843 от 23 июля 2026 года. Кроме того, компания просит возложить судебные расходы на Совет Евросоюза.