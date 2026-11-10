Западные санкции против России нанесли европейской экономике ущерб на триллионы, спровоцировали рост инфляции в США и снизили уровень жизни во многих странах. При этом Москва, по оценке российского руководства, избежала серьёзных экономических потерь. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нелегитимные санкции не столько наносят ущерб нашей стране, сколько приводят к триллионным убыткам для Европы, инфляции в США и падению материального достатка во многих странах (отсюда и всплеск протестных настроений в Евросоюзе). Неслучайно данные о том, во что обошлась русофобия европейским экономикам, Брюссель не афиширует», — заявил Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

Министр напомнил, что до ухудшения отношений с Западом Евросоюз оставался крупнейшим торговым партнёром России. На европейские страны приходилось до 40% российской внешней торговли.

Однако впоследствии Брюссель решил разорвать прежние экономические связи с Москвой. По словам Лаврова, европейские власти пошли на этот шаг даже вопреки обязательствам по долгосрочным контрактам с Россией. При этом руководство ЕС открыто называло своей главной целью стремление «наказать» российскую сторону.

Глава МИД подчеркнул, что Россия смогла перестроить внешнюю торговлю и перенаправить экспорт в государства, которые Москва относит к мировому большинству. По его словам, эти страны охотно закупают российскую продукцию и помогают компенсировать сокращение торговли с Европой.

«Мы же значимых потерь не понесли, переориентировавшись на рынки государств мирового большинства, где с энтузиазмом принимают 80% российского экспорта, в том числе 70% — в Азии», — подчеркнул Лавров.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что Москва не ожидает скорой отмены западных санкций. Российские власти исходят из того, что ограничения со стороны Евросоюза и США сохранятся надолго. По словам Панкина, пока нет признаков того, что Брюссель или Вашингтон готовы пересмотреть санкционную политику. Поэтому Россия продолжит развивать торговые отношения с другими государствами с учётом действующих ограничений.