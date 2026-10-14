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Опубликовано 14 октября, 20:51

ЕС выделил Финляндии €30 млн на строительство тротилового завода для НАТО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Финляндия получила от Евросоюза 30 миллионов евро на строительство завода по производству тротила для нужд страны и НАТО. О выделении средств сообщили в Министерстве обороны республики.

Предприятие возводят в городе Пори, а запустить производство планируют в 2028 году. Новый объект станет вторым тротиловым заводом на территории Евросоюза после действующего предприятия в Польше. Реализацией проекта стоимостью свыше 200 миллионов евро занимается финская компания Forcit.

Как уточнили в оборонном ведомстве, взрывчатку будут выпускать для обеспечения потребностей финской армии и Североатлантического альянса. Кроме того, предприятие позволит Хельсинки продолжать долгосрочную военную поддержку Украины. Финансирование предоставлено в рамках программы развития оборонной промышленности ЕС.

Ранее к строительству подключились Соединённые Штаты, выделившие 20 миллионов долларов. В октябре финские власти оформили передачу компании Forcit около 18,3 миллиона евро американской помощи через государственный бюджет. Таким образом, международное финансирование проекта приблизилось к 50 миллионам евро.

В Минобороны Финляндии рассчитывают, что запуск производства укрепит национальную оборонную промышленность и повысит обеспеченность Европы взрывчатыми веществами. Глава ведомства Антти Хяккянен назвал финансовую поддержку Брюсселя важным шагом для развития военного сотрудничества.

«Оборонный конвейер»: НАТО и союзники создают распределённую систему производства оружия
«Оборонный конвейер»: НАТО и союзники создают распределённую систему производства оружия

Ранее Life.ru сообщал о нехватке критически важного сырья для производства боеприпасов в Евросоюзе. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал, что европейским предприятиям не хватает мощностей и материалов для выпуска вооружений. В частности, он указал на дефицит нитроцеллюлозы, необходимой для изготовления порохов и взрывчатых составов.

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Николь Вербер
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