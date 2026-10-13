«Оборонный конвейер»: НАТО и союзники создают распределённую систему производства оружия
НАТО с союзниками формирует единый распределенный оборонный конвейер
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Страны НАТО и их союзники формируют единую распределённую систему производства вооружений. К такому выводу пришли авторы доклада фонда «Росконгресс» «Масштабируемость и доступность: новый подход к милитаризации НАТО и союзников», с которым ознакомилось РИА «Новости».
Авторы документа отмечают, что западный военно-промышленный комплекс постепенно дополняет традиционные поставки готовой продукции другой моделью. Речь идёт о передаче технологий, создании совместных предприятий и локализации выпуска вооружений непосредственно на территории государств-партнёров.
Такой подход позволяет расширять промышленную базу стран НАТО и союзников. Одновременно производственные мощности дублируются в разных государствах, а партнёры подключаются к цепочкам изготовления конкретных образцов вооружения, военной техники и отдельных компонентов.
«Как результат, происходит формирование единого, географически распределенного и более устойчивого к внешним воздействиям оборонного конвейера государств-членов НАТО и их союзников», — говорится в докладе.
Авторы исследования связывают происходящие изменения с адаптацией западного ВПК к современным и перспективным вооружённым конфликтам. При этом традиционный экспорт готовой военной продукции всё чаще дополняется возможностью её производства за рубежом.
В документе также отмечается отход от прежнего технологического протекционизма. Страны НАТО и их партнёры таким образом стремятся расширить собственную производственную базу и создать дополнительные мощности для выпуска вооружений и военной техники.
НАТО в последние месяцы активно обсуждает расширение возможностей военно-промышленного комплекса стран альянса. В июне Life.ru сообщал, что генсек НАТО Марк Рютте призвал увеличить производство вооружений по обе стороны Атлантики и пополнить арсеналы государств блока. Одним из направлений этой политики становится производство американских вооружений непосредственно в Европе. В июле Life.ru писал, что НАТО планирует организовать на европейских предприятиях выпуск американских танков Abrams, а также ракетных систем ATACMS и Stinger. При этом европейская оборонная промышленность уже наращивает собственные производственные мощности. Life.ru сообщал об открытии Rheinmetall крупнейшего в Европе завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии, который должен выйти на полную мощность к 2027 году. Меняется и подход к выбору вооружений. В июле Life.ru писал, что военное руководство НАТО призвало уделять больше внимания простым и массовым системам, поскольку скорость и объёмы выпуска становятся важными факторами при ведении современных конфликтов.
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