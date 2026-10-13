«Оборонный конвейер»: НАТО и союзники создают распределённую систему производства оружия

Страны НАТО и их союзники формируют единую распределённую систему производства вооружений. К такому выводу пришли авторы доклада фонда «Росконгресс» «Масштабируемость и доступность: новый подход к милитаризации НАТО и союзников», с которым ознакомилось РИА «Новости».

Авторы документа отмечают, что западный военно-промышленный комплекс постепенно дополняет традиционные поставки готовой продукции другой моделью. Речь идёт о передаче технологий, создании совместных предприятий и локализации выпуска вооружений непосредственно на территории государств-партнёров.

Такой подход позволяет расширять промышленную базу стран НАТО и союзников. Одновременно производственные мощности дублируются в разных государствах, а партнёры подключаются к цепочкам изготовления конкретных образцов вооружения, военной техники и отдельных компонентов.

«Как результат, происходит формирование единого, географически распределенного и более устойчивого к внешним воздействиям оборонного конвейера государств-членов НАТО и их союзников», — говорится в докладе.

Авторы исследования связывают происходящие изменения с адаптацией западного ВПК к современным и перспективным вооружённым конфликтам. При этом традиционный экспорт готовой военной продукции всё чаще дополняется возможностью её производства за рубежом.

В документе также отмечается отход от прежнего технологического протекционизма. Страны НАТО и их партнёры таким образом стремятся расширить собственную производственную базу и создать дополнительные мощности для выпуска вооружений и военной техники.