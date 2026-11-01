Пять украинских беспилотников сбили над Тульской областью 1 ноября
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Ещё пять украинских беспилотников сбили над Тульской областью. Российские средства ПВО перехватили воздушные цели, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены пять украинских беспилотников», — написал глава области в своём Telegram-канале.
Миляев уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Предварительная информация также не указывает на повреждения зданий или объектов инфраструктуры.
Ранее Life.ru сообщал, что за 12 часов российские средства противовоздушной обороны сбили 47 украинских беспилотников над регионами страны, в том числе над Московским регионом. Военные отражали атаки с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники перехватили над Белгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Смоленской и Ростовской областями.