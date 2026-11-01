Ещё пять украинских беспилотников сбили над Тульской областью. Российские средства ПВО перехватили воздушные цели, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены пять украинских беспилотников», — написал глава области в своём Telegram-канале.

Миляев уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Предварительная информация также не указывает на повреждения зданий или объектов инфраструктуры.