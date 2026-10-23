Российские войска за неделю установили контроль над 13 населёнными пунктами в ДНР, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Такие результаты боевых действий привело Министерство обороны России в сводке от 23 октября.

Из доклада ведомства следует, что подразделения группировки «Запад» заняли Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области. На территории ДНР военнослужащие «Южной» группировки установили контроль над Алексеево-Дружковкой, а бойцы «Центра» — над Добропольем, Первомайским и Сергеевкой.

Наибольшее количество населённых пунктов, согласно отчёту, перешло под контроль российских сил в Запорожской области. Группировка «Восток» заняла Омельник, Тимошевку, Червоный Яр и Мировку. Её подразделения также отчитались о взятии Великомихайловки в Днепропетровской области.

Ещё два населённых пункта Запорожской области — Малокатериновку и Юльевку — заняли военнослужащие группировки «Днепр».

«На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение», — говорится в сообщении Минобороны.

Таким образом, по данным российского военного ведомства, за семь дней под контроль ВС РФ перешли шесть населённых пунктов Запорожской области, четыре — в ДНР, два — в Харьковской области и один — в Днепропетровской.

Ранее Life.ru сообщал о переходе Мировки в Запорожской области под контроль российских войск. В публикации от 23 октября отмечалось, что населённый пункт заняли подразделения 37-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток», продолжающей наступательные действия в регионе.