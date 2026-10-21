«Ещё больше потянуло к РФ»: Американец переехал в Нижний Новгород из-за православных друзей
Американец Барбен рассказал, что переехал в Россию благодаря православию
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Общение с русскими прихожанами православного храма в США стало одним из решающих факторов переезда американца Майкла Рэя Барбена в Россию. Мужчина рассказал в программе «Иностранцы в России» на RTVI, что интерес к православию постепенно перерос у него и его семьи в желание ближе познакомиться с русской культурой и историей.
«У нас в церкви было много друзей, которые были русскими. И это как бы ещё больше потянуло нас к России, к истории и к культуре. Поэтому мы решили приехать сюда летом 2024 года», — поделился Барбен.
До переезда Майкл вместе с супругой и детьми жил в штате Алабама. Семья пришла к православию ещё в 2021 году. Как ранее рассказывали сами Барбены, посещать православный храм они начали во время пандемии, когда многие другие церкви поблизости оказались закрыты.
Знакомство с Россией началось с поездки летом 2024 года. Американцы побывали в Москве, однако для постоянного проживания выбрали Нижний Новгород. Семья окончательно перебралась в Россию в том же году, оставив дом в Алабаме.
По словам Барбена, решение не было спонтанным. Переезду предшествовали знакомство с православной традицией, общение с русскими друзьями и постепенное изучение страны. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей в Нижнем Новгороде, который стал для них новым домом.
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