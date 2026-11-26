Регулярно бороться с усталостью с помощью кофе опасно, ведь напиток лишь временно подавляет сонливость, но не восполняет потраченные силы. Более того, такая привычка способна привести к хроническому недосыпу. Об этом «Ленте.ру» рассказал невролог Алексей Маматов.

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, благодаря чему человек на некоторое время чувствует прилив бодрости. Однако если причина упадка сил заключается в нехватке сна или чрезмерной нагрузке, очередная чашка не решит проблему. Особенно нежелательно пить кофе во второй половине дня: из-за него становится сложнее заснуть и полноценно отдохнуть ночью.

Так постепенно возникает замкнутый круг: человек пьёт кофе, чтобы справиться с сонливостью, позднее ложится спать, а утром снова просыпается разбитым. Избыток кофеина также способен спровоцировать учащённое сердцебиение, дрожь, тревожность и нарушения сна.

Врач посоветовал обратить внимание на причины, по которым возникает потребность в постоянной стимуляции.

«Если без него невозможно проснуться, работать и сохранять концентрацию, стоит разобраться, почему организму не хватает энергии», — объяснил Маматов.

За постоянной усталостью могут скрываться хронический недосып, анемия, нарушения работы щитовидной железы или расстройства сна. В таких случаях важно выяснить причину недомогания, а не пытаться заглушить его очередной порцией кофе.

Ранее Life.ru рассказывал, почему невозможно полностью компенсировать недосып за рабочую неделю долгим сном в выходные. Для полноценного восстановления важны регулярный режим, достаточная продолжительность отдыха и отказ от возбуждающих напитков перед сном.