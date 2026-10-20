«Ещё надо разобраться, чья она»: Лукашенко пошутил о принадлежности Брянской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о принадлежности Брянской области во время встречи с губернатором российского региона Егором Ковальчуком в Минске. Белорусский лидер подчеркнул тесные связи между соседними территориями.

«Мы всегда жили нормально, жили вместе. Как я часто шучу в этом плане, еще надо разобраться, чья эта Брянская область», — сказал Лукашенко.

Президент сразу уточнил, что говорит исключительно о добрососедских отношениях. По его словам, Белоруссию и приграничные российские регионы объединяют давние традиции сотрудничества.

«Это я в хорошем смысле говорю, что самое лучшее в Брянской области — из Беларуси, самое лучшее в Беларуси — из Брянской области, ну и Смоленской, Псковской, естественно», — добавил он.

Лукашенко также предложил Брянской области помощь с газификацией и выразил готовность принимать детей на отдых и оздоровление. Он подчеркнул, что отсутствие пограничных барьеров способствует развитию связей между странами, а административные границы не должны мешать совместной работе.

Ранее Life.ru рассказывал, как Лукашенко предложил построить вторую АЭС в Белоруссии, чтобы снабжать электричеством в том числе Брянскую область и другие российские регионы. Белорусский лидер выступил с этой инициативой в марте 2025 года после переговоров с Владимиром Путиным.