Ещё один американский MQM-170 «перешёл» на сторону Ирана
Иран заявил о захвате американского беспилотника MQM-170 у Ормузского пролива
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Иранские военные заявили о захвате американского беспилотника MQM-170 в районе Ормузского пролива. По данным военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аппарат удалось посадить без повреждений после перехвата управления средствами радиоэлектронной борьбы.
«Это четвёртый беспилотник такого типа, перехваченный командованием РЭБ и беспилотников ВМС КСИР, и восьмой беспилотник, захваченный неповрежденным силами ПВО КСИР в районе Ормузского пролива», — говорится в заявлении ведомства.
По утверждению иранской стороны, беспилотник находился к югу от острова Кешм. Военные обнаружили воздушную цель и установили контроль над её системами управления, после чего принудительно посадили аппарат.
Ранее Life.ru сообщал, что 7 ноября КСИР объявил об уничтожении американского разведывательного беспилотника MQ-9 над островом Кешм. По версии иранских военных, аппарат был перехвачен средствами противовоздушной обороны. Сообщение появилось после публикаций местных СМИ о падении двух ракет на острове.