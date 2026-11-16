Иранские военные заявили о захвате американского беспилотника MQM-170 в районе Ормузского пролива. По данным военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аппарат удалось посадить без повреждений после перехвата управления средствами радиоэлектронной борьбы.

«Это четвёртый беспилотник такого типа, перехваченный командованием РЭБ и беспилотников ВМС КСИР, и восьмой беспилотник, захваченный неповрежденным силами ПВО КСИР в районе Ормузского пролива», — говорится в заявлении ведомства.

По утверждению иранской стороны, беспилотник находился к югу от острова Кешм. Военные обнаружили воздушную цель и установили контроль над её системами управления, после чего принудительно посадили аппарат.