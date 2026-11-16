Двух иранских генералов похитили агенты Моссада, чтобы выяснить судьбу израильского лётчика Рона Арада, который пропал в 1986 году. Допросы не помогли раскрыть его местонахождение, пишет The New York Times в собственном расследовании.

Первое похищение произошло в Стамбуле в декабре 2006 года. По словам трёх бывших американских чиновников, израильские разведчики захватили Алирезу Аскари — бывшего заместителя министра обороны Ирана, который поддерживал тесные связи с руководством «Хезболлы».

Источники утверждают, что агенты несколько недель допрашивали генерала, а затем убили. Один из собеседников рассказал, что Аскари удерживали на судне, после чего сбросили в Чёрное море. Его причастность к исчезновению Арада разведка не установила.

В сентябре 2021 года Моссад провёл вторую операцию. В Дамаске агенты под видом грузчиков схватили генерала Абдуллу Сабери, ветерана КСИР, во время утренней пробежки. Они поместили его в коробку из-под холодильника и увезли в белом фургоне.

Сабери доставили в Израиль для допросов, а после длительного задержания оставили на улице в Йоханнесбурге. Позднее генерал заявил о пытках. По словам иранских чиновников, разведчиков интересовал исключительно Арад. Глава Моссада Давид Барнеа впоследствии признал, что операция завершилась провалом.

Рон Арад пропал в октябре 1986 года после катапультирования над южным Ливаном. Его захватила шиитская группировка «Амаль». Израильские власти предполагали, что затем лётчика передали Ирану.

Одним из оснований стал рассказ руководителя службы безопасности «Амаль» Мустафы Дирани, которого израильские спецназовцы похитили в 1994 году. На допросе он утверждал, что Арада забрали бойцы КСИР. Доказательств этой версии впоследствии не нашли.

Согласно секретному докладу о поисках с участием Ирана и «Хезболлы» в 2004 году, лётчик умер в 1988-м в ливанской деревне Наби-Чит. Там же предположительно находится его могила.

В 2006 году проверка «Шин-Бет» показала, что сообщения о пребывании Арада в Иране были ошибочными. В 2016-м бывший руководитель армейского подразделения по поиску пропавших военнослужащих Ави Кало также рекомендовал сосредоточиться на Наби-Чите. Однако израильская разведка продолжила операции против Ирана.

Сейчас власти Израиля считают, что Арад, вероятнее всего, погиб в Ливане. Военные недавно вновь искали его останки на кладбище в Наби-Чите, но ничего не обнаружили. Поиски продолжаются.

Ранее израильская разведка «Моссад» предупредила ЦРУ о возможных планах Ирана организовать покушение на президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных представителей американской администрации.