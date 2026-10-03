Ещё один нефтяной танкер атаковали у берегов Омана

Ещё один нефтяной танкер получил удар неизвестным снарядом у побережья Омана. Инцидент произошёл примерно в четырёх морских милях к востоку от страны, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

О попадании в судно сообщил его капитан. В UKMTO уточнили, что все члены экипажа находятся в безопасности. Признаков загрязнения окружающей среды после атаки не зафиксировали.

Происхождение снаряда пока не установили. Название танкера, его флаг и сведения о возможных повреждениях также не раскрываются. Власти выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее танкер получил попадание неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива. После удара на борту начался небольшой пожар и произошло отключение электричества. Экипаж самостоятельно потушил огонь, после чего судно продолжило движение. Никто из моряков не пострадал, экологического ущерба также не зафиксировали. О том инциденте UKMTO сообщал 2 октября.