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Опубликовано 3 октября, 03:07

Ещё один нефтяной танкер атаковали у берегов Омана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Todor Stoyanov-Raveo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Todor Stoyanov-Raveo

Ещё один нефтяной танкер получил удар неизвестным снарядом у побережья Омана. Инцидент произошёл примерно в четырёх морских милях к востоку от страны, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

О попадании в судно сообщил его капитан. В UKMTO уточнили, что все члены экипажа находятся в безопасности. Признаков загрязнения окружающей среды после атаки не зафиксировали.

Происхождение снаряда пока не установили. Название танкера, его флаг и сведения о возможных повреждениях также не раскрываются. Власти выясняют обстоятельства произошедшего.

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Ранее танкер получил попадание неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива. После удара на борту начался небольшой пожар и произошло отключение электричества. Экипаж самостоятельно потушил огонь, после чего судно продолжило движение. Никто из моряков не пострадал, экологического ущерба также не зафиксировали. О том инциденте UKMTO сообщал 2 октября.

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Антон Голыбин
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