Сомалийские пираты освободили танкер Eureka с 12 членами экипажа

Сомалийские пираты отпустили танкер MT Eureka под флагом Того, который удерживали со 2 мая. Об освобождении судна сообщает The Daily Somalia со ссылкой на источники.

После нескольких месяцев в руках захватчиков танкер покинули около 30 вооружённых пиратов. Перед уходом они повредили судно и подожгли отдельные его части. Всех 12 членов экипажа — граждан Египта и Индии — передали местной общине. По имеющимся данным, никто из моряков не пострадал.

MT Eureka захватили у побережья Йемена, неподалеку от порта Кана. На борту находилось около 20,4 тыс. баррелей нефти. За время удержания пираты успели откачать и продать значительную часть топлива.

Освобождение произошло после операции Морской полиции Пунтленда против пиратов. В тот же день силовики отбили другой танкер — Honour 25 под флагом Палау. Судно с 17 членами экипажа находилось у захватчиков с 21 апреля. Во время столкновения несколько пиратов получили ранения.