Нефтяной танкер Honour 25 отбили у пиратов из Сомали спустя 5 месяцев
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Силы морской полиции автономного региона Пунтленд в Сомали освободили танкер Honour 25, который 5 месяцев удерживали пираты. Операция прошла в районе Бандарбейлы в регионе Каркаар. Все находившиеся на борту члены экипажа освобождены, сообщила газета The Daily Somalia.
Танкер под флагом Палау перевозил около 18,5 тыс. баррелей нефти и направлялся в Могадишо. Судно было захвачено ещё 21 апреля. На борту находились 17 человек, в том числе десять граждан Пакистана.
По данным правозащитной организации Ansar Burney Trust International, незадолго до освобождения капитан судна сообщил об угрозах со стороны захватчиков. Пираты требовали около $1,9 млн за освобождение заложников.
Ранее Life.ru сообщал о захвате Honour 25 у берегов Сомали. Тогда судно с 17 членами экипажа и грузом нефти было уведено пиратами в территориальные воды страны. Позже ситуация в регионе только ухудшилась: по данным Международной морской организации, у побережья Сомали пираты удерживали уже шесть судов и более 90 моряков.
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