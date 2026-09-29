Нефтяной танкер Honour 25 отбили у пиратов из Сомали спустя 5 месяцев

Силы морской полиции автономного региона Пунтленд в Сомали освободили танкер Honour 25, который 5 месяцев удерживали пираты. Операция прошла в районе Бандарбейлы в регионе Каркаар. Все находившиеся на борту члены экипажа освобождены, сообщила газета The Daily Somalia.

Танкер под флагом Палау перевозил около 18,5 тыс. баррелей нефти и направлялся в Могадишо. Судно было захвачено ещё 21 апреля. На борту находились 17 человек, в том числе десять граждан Пакистана.

По данным правозащитной организации Ansar Burney Trust International, незадолго до освобождения капитан судна сообщил об угрозах со стороны захватчиков. Пираты требовали около $1,9 млн за освобождение заложников.