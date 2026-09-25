Ещё одно золото в копилку России: Ашалаев стал чемпионом Европы по боксу

Российский боксёр Чеэрав Ашалаев завоевал золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в Софии. В решающем поединке весовой категории до 80 килограммов он оказался сильнее представителя Сербии Растко Симича.

Россиянин Ашалаев выиграл золото чемпионата Европы по боксу. Видео © Telegram / Федерация Бокса России

Эта награда стала шестой высшей пробы для сборной России на турнире. Ранее в пятницу чемпионами стали Азалия Аминева в категории до 65 килограммов, Вячеслав Рогозин — до 55 и Сергей Колденков — до 70. Серебряные медали получили Людмила Воронцова и Исмаил Муцольгов.

Всего на счету российской команды теперь шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые награды. Европейское первенство завершается 25 сентября. Соревнования проходят под эгидой World Boxing, которая ранее допустила спортсменов из России без ограничений.

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Карманов также стал чемпионом Европы по боксу в Софии. Россиянин выиграл финальный поединок в весовой категории до 85 килограммов у француза Джуниора Тады.