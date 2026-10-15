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Опубликовано 15 октября, 10:16

Ещё пять минут — и уже рассвет: Врач сравнила ночной скроллинг соцсетей с наркоманией

Врач Чиркова предупредила о вреде просмотра соцсетей перед сном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arsenii Palivoda

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arsenii Palivoda

Привычка часами просматривать социальные сети перед сном может перерасти в навязчивое поведение и привести к серьёзным нарушениям ночного отдыха. Постоянная смена коротких видеороликов мешает организму расслабиться и восстановить силы. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.

«Листание коротких клипов ничем от наркомании не отличается», — заявила специалист.

По её мнению, бесконечный поток развлекательного контента формирует устойчивую потребность в новых впечатлениях. Человек продолжает искать очередную порцию удовольствия, даже когда давно пора отправляться спать.

Врач объяснила, что активное взаимодействие с экраном поддерживает возбуждение нервной системы. Кроме того, яркий свет гаджетов способен подавлять выработку мелатонина — гормона, регулирующего суточные биологические ритмы. В результате процесс засыпания затягивается, а полноценному восстановлению организма мешает сокращение времени отдыха.

Особенно нежелательным Чиркова считает просмотр новостных лент на ночь. Постоянное погружение в информационный поток может усиливать эмоциональное напряжение. Вместо смартфона медик рекомендует выбирать спокойное чтение, которое помогает переключиться с дневных забот и подготовиться ко сну.

Специалист подчеркнула, что избавиться от навязчивой привычки поможет осознанный контроль собственных действий. Отказ от вечернего скроллинга позволит наладить режим, улучшить самочувствие после пробуждения и освободить время для более полезных занятий.

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Ранее Life.ru сообщал, что многочасовое листание социальных сетей по ночам может быть связано с повышенной тревожностью. Иногда человек намеренно погружается в бесконечную ленту, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. Насторожиться стоит, если становится трудно самостоятельно отложить телефон, продолжительность сна сокращается, а дневная усталость превращается в постоянного спутника.

Больше материалов о концентрации, привычках и эмоциональном состоянии — в разделе «Психология» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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