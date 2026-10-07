Ещё пять щитов за €1,1 млрд: Болгария решила резко усилить ПВО

Болгария намерена приобрести ещё пять зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM для усиления своей противовоздушной обороны. Предложение Минобороны уже одобрило правительство страны, однако окончательное решение должен принять парламент.

Проект предусматривает не только сами установки, но и управляемые ракеты, дополнительное оборудование, гарантийное обслуживание и первоначальную логистическую поддержку. Общая стоимость двух этапов программы превышает €1,1 млрд. Финансирование София рассчитывает получить через европейский инструмент SAFE.

Закупку планируют оформить через соглашение оборонных ведомств Болгарии и Германии. Одновременно потребуется дополнить действующий контракт с производителем Diehl Defence. Новая техника должна расширить возможности болгарских ВВС по защите воздушного пространства.

IRIS-T SLM относится к системам средней дальности. Комплекс использует зенитные управляемые ракеты семейства IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, рассчитанной на самостоятельное наведение на завершающем участке. Производитель также заявляет о высокой манёвренности боеприпаса и устойчивости к современным тепловым ловушкам.

Ранее стало известно, что Польша усиливает войска на востоке страны. Военное присутствие наращивают в Люблинском воеводстве. Это связано с укреплением безопасности приграничных регионов и всей Польши. В регионе формируют новые подразделения 18-й механизированной дивизии. В Билгорае разместят мотострелковый батальон и подразделения ПВО. В Лукуве создадут подразделения беспилотных систем, а в перспективе там планируют развернуть профильную бригаду.