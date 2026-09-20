«Ещё раз выпьешь — я уйду»: Психиатр объяснила, почему ультиматумы не спасают от зависимости

Угрозы и ультиматумы со стороны родственников не помогают человеку справиться с зависимостью, если за словами постоянно не следуют реальные действия. Об этом «Газете.Ru» рассказала психиатр-нарколог Мария Касперович.

По словам специалиста, фразы вроде «ещё раз выпьешь — я уйду» со временем теряют смысл, если близкий раз за разом отказывается выполнять своё обещание. В результате человек с зависимостью начинает воспринимать очередной конфликт как привычный сценарий, после которого всё снова вернётся к прежней жизни.

«Если человек десять раз слышит: «Я уйду», а на одиннадцатый ничего не происходит, мозг перестает воспринимать угрозу. Семья сама формирует новую норму, в которой слова не имеют последствий», — объяснила Касперович.

Эксперт отметила, что проблему может усугублять и поведение родственников. Они нередко скрывают происходящее от окружающих, оправдывают близкого, контролируют его состояние и постепенно начинают выстраивать собственную жизнь вокруг его зависимости.

При этом, подчеркнула врач, необходимость отказаться от ультиматумов не означает, что семья должна мириться с любым поведением. По её словам, важно устанавливать личные границы и заранее определять, какие действия человек предпримет сам, если ситуация не изменится.

Так, вместо попытки заставить близкого измениться с помощью угроз специалист советует говорить о собственных решениях. Касперович привела в пример формулировку: «Если употребление продолжится, я не смогу жить в таких условиях». Такой подход она назвала описанием личных границ, а не попыткой запугать другого человека.

Психиатр добавила, что страх сам по себе не лечит зависимость. Люди могут потерять семью, работу и здоровье, но продолжать употребление, поэтому при проблеме необходима профессиональная помощь, а не только давление со стороны близких.

Ранее Life.ru рассказывал, почему при переживании утраты важнее не укладываться в условные сроки, а дать себе возможность полноценно прожить горе. Психолог объясняла, что подавленные эмоции могут затягивать восстановление, тогда как постепенное принятие случившегося помогает человеку адаптироваться к новой реальности. В такой период особенно важны поддержка близких, бережное отношение к себе и отсутствие давления с требованием «быстрее прийти в норму».