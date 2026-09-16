«Главное — не сроки, а процесс»: Психолог объяснила, почему важно проживать горе

Попытка заглушить горе резкой сменой деятельности может лишь отложить переживания, предупредила клинический психолог Дарья Сальникова. Подавленные чувства, по её оценке, впоследствии способны вернуться.

После смерти близкого испытывать боль и плакать — нормально. Важно позволить себе пережить утрату, а не пытаться поскорее забыть случившееся.

«Но главное — не сроки, а сам процесс», — подчеркнула собеседница «Радио 1».

Возвращаться к привычным занятиям она рекомендовала постепенно. При этом повседневные дела не должны становиться способом отрицать произошедшее и блокировать свои чувства.

«Горе — это событие, которое надо перегоревать, то есть не забыть, а именно переживать, переплакать, пережить. Приставка «пере-» здесь очень важна», — заключила эксперт.

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