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Опубликовано 16 сентября, 07:12

«Главное — не сроки, а процесс»: Психолог объяснила, почему важно проживать горе

Психолог Сальникова: Подавление переживаний не помогает справиться с горем

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Попытка заглушить горе резкой сменой деятельности может лишь отложить переживания, предупредила клинический психолог Дарья Сальникова. Подавленные чувства, по её оценке, впоследствии способны вернуться.

После смерти близкого испытывать боль и плакать — нормально. Важно позволить себе пережить утрату, а не пытаться поскорее забыть случившееся.

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«Но главное — не сроки, а сам процесс», — подчеркнула собеседница «Радио 1».

Возвращаться к привычным занятиям она рекомендовала постепенно. При этом повседневные дела не должны становиться способом отрицать произошедшее и блокировать свои чувства.

«Горе — это событие, которое надо перегоревать, то есть не забыть, а именно переживать, переплакать, пережить. Приставка «пере-» здесь очень важна», — заключила эксперт.

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Борис Эльфанд
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