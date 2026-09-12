Всё из детства: Психолог раскрыла причины странной привязанности к вещам

Болезненная привязанность к вещам может быть попыткой обрести чувство безопасности, которого не хватало в детстве, полагает клинический, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких. По её словам, иногда человек буквально не способен расстаться с предметом: спит, ест, купается и работает с ним.

«И корни такой болезненной привязанности, как правило, уходят в ранний детский период, когда у ребёнка не сформировалась нормальная привязанность к матери», — пояснила собеседница РИАМО.

Он связала нехватку близкого контакта с ситуациями, когда мать физически или эмоционально отсутствовала, переживала депрессию либо заботилась о ребёнке без учёта его потребностей. В поисках опоры детская психика может перенести привязанность на вещи.

Предмет всегда находится рядом, остаётся знакомым и предсказуемым. Именно этими качествами он восполняет недостающее ощущение безопасности, а потребность держать его при себе может сохраниться во взрослом возрасте, заключила специалист.

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