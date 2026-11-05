Ещё семь членов экипажа арестованного в Индии танкера Unity прибыли в Россию. Об этом ТАСС сообщила девушка одного из моряков. По её словам, самолёт с ними приземлился в Минеральных Водах.

«В Ростове-на-Дону мой молодой человек будет только в районе 20:00 мск. Поеду встречать его на вокзал с воздушными шариками», — рассказала собеседница агентства.

Ранее генконсульство России в Калькутте сообщало, что 3 ноября судно покинут шесть россиян и гражданин Казахстана. Они провели на борту несколько месяцев.

Unity под флагом Камеруна арестовали 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу. Истец и ответчик зарегистрированы в ОАЭ, спор рассматривает Высокий суд индийского штата Одиша. Танкер остаётся на якоре недалеко от порта Парадип.

Ранее Life.ru сообщал о возвращении первой группы моряков с Unity. Индийская сторона не предъявляла претензий к экипажу, однако требовала прибытия сменной команды, прежде чем разрешить морякам покинуть судно.