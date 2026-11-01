Первых российских моряков с арестованного в Индии танкера встретили на родине
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Первые российские моряки с арестованного в Индии танкера Unity начали возвращаться на родину. Одного из членов экипажа уже встретили родственники в Минеральных Водах. Об этом РИА «Новости» рассказала мать одного из моряков.
«Сегодня первые члены экипажа возвращаются домой. Сына мы уже встретили в Минводах», — сообщила женщина.
По её словам, возвращение остальных членов экипажа также запланировано на ближайшее время. Ещё четверо моряков должны прилететь в Сочи, а двое — в Москву.
Таким образом, российские семьи постепенно встречают близких после задержания судна в Индии. Информация о возвращении остальных членов экипажа уточняется.
Танкер Unity под флагом Камеруна остаётся под арестом у индийского порта Парадип с мая 2026 года. Судно задержали из-за коммерческого конфликта между его владельцем и поставщиком топлива. При этом претензий непосредственно к членам экипажа не предъявляли, однако индийская сторона настаивала на прибытии сменной команды, прежде чем разрешить морякам вернуться домой.
За время вынужденного пребывания в порту российские моряки неоднократно сталкивались с бытовыми трудностями. На борту возникали проблемы с обеспечением продуктами, кроме того, задерживались выплаты заработной платы.
Положение осложнялось технической неисправностью двигателя, из-за которой танкер не мог самостоятельно передвигаться. В начале октября индийский суд постановил организовать смену экипажа и обеспечить возвращение моряков на родину.
Ранее арестованный танкер Unity пришлось отбуксировать из-за угрозы шторма. По словам родственницы одного из моряков, судно находилось в неисправном состоянии и не могло самостоятельно передвигаться из-за поломки двигателя. Ситуацию осложняли проблемы со снабжением экипажа продовольствием.