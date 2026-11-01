Первые российские моряки с арестованного в Индии танкера Unity начали возвращаться на родину. Одного из членов экипажа уже встретили родственники в Минеральных Водах. Об этом РИА «Новости» рассказала мать одного из моряков.

«Сегодня первые члены экипажа возвращаются домой. Сына мы уже встретили в Минводах», — сообщила женщина.

По её словам, возвращение остальных членов экипажа также запланировано на ближайшее время. Ещё четверо моряков должны прилететь в Сочи, а двое — в Москву.

Таким образом, российские семьи постепенно встречают близких после задержания судна в Индии. Информация о возвращении остальных членов экипажа уточняется.

Танкер Unity под флагом Камеруна остаётся под арестом у индийского порта Парадип с мая 2026 года. Судно задержали из-за коммерческого конфликта между его владельцем и поставщиком топлива. При этом претензий непосредственно к членам экипажа не предъявляли, однако индийская сторона настаивала на прибытии сменной команды, прежде чем разрешить морякам вернуться домой.

За время вынужденного пребывания в порту российские моряки неоднократно сталкивались с бытовыми трудностями. На борту возникали проблемы с обеспечением продуктами, кроме того, задерживались выплаты заработной платы.

Положение осложнялось технической неисправностью двигателя, из-за которой танкер не мог самостоятельно передвигаться. В начале октября индийский суд постановил организовать смену экипажа и обеспечить возвращение моряков на родину.