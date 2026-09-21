Данные ещё трёх международных наблюдателей на выборах в Госдуму внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Речь идёт о гражданах Марокко, Кении и Мексики.

В списке появились Набиль Белкасс, Ахмад Абдулазиз Кади и Нидия Эгреми. Создатели ресурса обвиняют их в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Среди претензий также указана публичная поддержка России.

Ранее в той же базе оказались австрийский публицист Фло Осрайник и представитель Сербской радикальной партии Милян Дамьянович. Оба участвовали в наблюдении за выборами депутатов Госдумы.

Ранее сообщалось, что в базе украинского сайта «Миротворец»*,появились имена трёх депутатов польского Сейма. Записи о Михале Восе, Дороте Арцишевской-Миелевчик и Анджее Вальдемаре были размещены 19 сентября. Польских парламентариев назвали провокаторами и обвинили в покушении на суверенитет Украины. В числе прочих претензий — распространение пропаганды и участие в информационных мероприятиях против страны.

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