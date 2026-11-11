Переговоры по Украине идут без участия европейцев — и это во многом объясняет громкие заявления лидеров ЕС. Так слова президента Финляндии Александра Стубба о мощи республики оценил депутат Госдумы Александр Асафов. По его версии, цель таких высказываний — привлечь внимание к собственной персоне.

«Их попытка закрепиться хотя бы в информационном поле довольно очевидна», — приводит NEWS.ru слова парламентария. Он считает, что заявления, подобные словам Стубба, создают эскалационный фон вокруг мирного процесса.

Логика Асафова проста: если тебя нет за столом переговоров, нужно напомнить о себе другим способом. Отсюда и попытка усилить свою позицию как актёра, которого либо должны включить в диалог, либо чьи интересы обязаны учитывать.

При этом депутат не советует спешить с реакцией на обещания европейских политиков по дальнейшей финансовой поддержке Киева. По его мнению, сначала нужно дождаться результатов трёхсторонних переговоров в Абу-Даби, а уже потом оценивать, насколько такие высказывания соответствуют реальности.