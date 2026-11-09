В Финляндии начали меняться общественные настроения в отношении России после телефонного разговора президентов Александра Стубба и Владимира Путина. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в эфире YouTube-канала The Duran.

Политик обратил внимание на реакцию местных СМИ, которые прежде критиковали идею прямого диалога с Москвой, а после переговоров двух лидеров стали представлять их как дипломатический успех. Кроме того, большинство жителей Финляндии поддержали решение Стубба связаться с Путиным.

«Более того, все те же СМИ сообщили, что 75 процентов финнов поддержали этот телефонный разговор. Так что я искренне считаю, что в общественном мнении происходят перемены», — заявил Мема.

По мнению политика, жители страны постепенно начинают сомневаться в привычных представлениях о России и украинском конфликте. Он считает, что финны проявляют всё больший интерес к международным событиям и стремятся самостоятельно разобраться в происходящем, а не полагаться исключительно на сообщения СМИ.

Напомним, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре связались с Владимиром Путиным для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине. Вместо отведённых 20 минут переговоры с российским лидером заняли полтора часа.