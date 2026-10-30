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Опубликовано 30 октября, 16:09

Урок истории для Запада: Какой сигнал Путин послал главам Финляндии и Норвегии

«Царьград»: Разговор Путина со Стуббом и Стёре стал уроком истории для Запада

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Обращение президента России Владимира Путина к историческим причинам конфликта на Украине — это сигнал Западу о неизменности позиции России, пишет «Царьград», разбирая телефонный разговор главы государства с лидерами Финляндии и Норвегии, Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стёре.

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Исторические аргументы призваны объяснить, почему Москва требует устранения первопричин конфликта, а не временной остановки боевых действий. Издание сопоставило эту беседу с интервью Такеру Карлсону и другими выступлениями российского лидера, в которых прошлое становилось основой объяснения нынешней политики.

Настойчивое повторение этих доводов аналитики трактуют как предупреждение: Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию, но не считает временные перемирия достаточным решением.

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Напомним, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре связались с Владимиром Путиным для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине. Вместо отведённых 20 минут переговоры с российским лидером заняли полтора часа.

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Борис Эльфанд
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