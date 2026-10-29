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Регион
Опубликовано 29 октября, 12:00

Ушаков: Путин всегда вежливо и обстоятельно отвечает на звонки зарубежных коллег

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин всегда подробно и вежливо отвечает на вопросы зарубежных собеседников во время международных телефонных переговоров, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, российский лидер принимает звонки, когда позволяют время и обстоятельства.

«Когда есть возможность, когда есть время, Путин всегда снимает трубку, чтобы вежливо и обстоятельно отвечать на все заданные вопросы», — пояснил дипломат в беседе с Zvezdanews.

Ранее Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин заверил президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре в готовности отвечать на их звонки. По словам дипломата, недовольство европейских политиков этой беседой стало неожиданностью для Москвы.

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Борис Эльфанд
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