Разногласия между европейскими государствами усиливаются, несмотря на попытки сохранить общую позицию, заявил депутат Госдумы Александр Асафов. По его оценке, единая финансовая система и близкие взгляды на украинский конфликт не устраняют различий в интересах стран.

Примером стала реакция на разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным. Эксперт предположил, что финский лидер стремится подыграть американской администрации, а норвежский премьер — получить выгоду для своей страны.

«Как мне кажется, мы наблюдаем процесс дальнейшего расхождения и попытки хоть как-то это склеить разваливающееся единство», — отметил собеседник «Царьграда».

Политолог Иван Мезюхо связал противоречия также с конкуренцией за лидерство в Евросоюзе. По его мнению, ослабление позиций Германии и Франции побуждает другие государства активнее заявлять о себе. Он допустил новые звонки европейских руководителей в Москву, чтобы попытаться продемонстрировать свою самостоятельность.