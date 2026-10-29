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Опубликовано 29 октября, 12:44

«Склеить разваливающееся единство»: Как звонок Путину расколол всю Европу

Депутат Асафов заявил об усилении разногласий в ЕС после звонка Путину

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Разногласия между европейскими государствами усиливаются, несмотря на попытки сохранить общую позицию, заявил депутат Госдумы Александр Асафов. По его оценке, единая финансовая система и близкие взгляды на украинский конфликт не устраняют различий в интересах стран.

Примером стала реакция на разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с Владимиром Путиным. Эксперт предположил, что финский лидер стремится подыграть американской администрации, а норвежский премьер — получить выгоду для своей страны.

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«Как мне кажется, мы наблюдаем процесс дальнейшего расхождения и попытки хоть как-то это склеить разваливающееся единство», — отметил собеседник «Царьграда».

Политолог Иван Мезюхо связал противоречия также с конкуренцией за лидерство в Евросоюзе. По его мнению, ослабление позиций Германии и Франции побуждает другие государства активнее заявлять о себе. Он допустил новые звонки европейских руководителей в Москву, чтобы попытаться продемонстрировать свою самостоятельность.

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Песков назвал истеричной реакцию ряда стран ЕС на звонок Стубба и Стёре Путину

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва не ожидала недовольства Европы разговором Стубба и Стёре с Путиным. Российская сторона предполагала, что лидеры Финляндии и Норвегии предварительно согласовали контакт как минимум с ведущей европейской тройкой.

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Борис Эльфанд
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