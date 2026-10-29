Ушаков: Россия не ожидала недовольства Европы из-за звонка Стубба и Стёре Путину

Недовольство европейских стран телефонным разговором президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии стало неожиданностью для Москвы, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, российская сторона исходила из того, что Александр Стубб и Йонас Гар Стёре заранее согласовали звонок как минимум с ведущей европейской тройкой.

«С нашей стороны мы таких вещей не осуждали, конечно, потому что мы считали, что этот разговор был согласован, по крайней мере, с ведущей европейской тройкой», — отметил собеседник газеты «Известия».