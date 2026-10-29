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Регион
Опубликовано 29 октября, 12:12

Ушаков: Россия не ожидала недовольства Европы из-за звонка Стубба и Стёре Путину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Недовольство европейских стран телефонным разговором президента России Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии стало неожиданностью для Москвы, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, российская сторона исходила из того, что Александр Стубб и Йонас Гар Стёре заранее согласовали звонок как минимум с ведущей европейской тройкой.

«С нашей стороны мы таких вещей не осуждали, конечно, потому что мы считали, что этот разговор был согласован, по крайней мере, с ведущей европейской тройкой», — отметил собеседник газеты «Известия».

Ушаков: Путин всегда вежливо и обстоятельно отвечает на звонки зарубежных коллег
Ушаков: Путин всегда вежливо и обстоятельно отвечает на звонки зарубежных коллег

Напомним, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре связались с Владимиром Путиным из Хельсинки для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине. Вместо отведённых 20 минут переговоры заняли полтора часа. В тот же день глава правительства Дании Метте Фредериксен выступила против самостоятельного шага коллег, указав на отсутствие согласования с европейскими партнёрами.

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Борис Эльфанд
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