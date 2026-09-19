«Если бы я мог вернуться»: Верник рассказал о самом главном сожалении молодости
Верник хотел бы вернуться в молодость, чтобы внимательнее слушать наставников
Обложка © ТАСС / Алена Бжахова
Игорь Верник признался, что сегодня иначе распорядился бы студенческими годами и постарался больше времени проводить рядом с театральными наставниками. Об этом заслуженный артист РФ рассказал Пятому каналу.
Игорь Верник иначе распорядился бы студенческими годами. Видео © Пятый канал
Артист отметил, что часть полученных от мастеров знаний невозможно заменить собственным опытом. Если бы ему представилась возможность вернуться в юность, он уделял бы больше внимания учителям.
При этом актёр считает, что и жизненные впечатления стали важной частью его профессионального багажа. Пережитое помогает артисту точнее чувствовать характер и внутренний мир героя.
«Я благодарю жизнь за то, что узнавал её не из книг. И не из рассказов других, а на собственном опыте. Потому что это тоже становится частью твоей профессии. Потому что чем больше ты узнал в этой жизни, тем живее и точнее будет твой персонаж», — поделился артист.
Верник добавил, что сегодня мог бы отказаться от некоторых занятий и событий ради возможности внимательнее наблюдать за мастерами и учиться у них.
Ранее Life.ru рассказывал о молодых артистах, которые продолжают традиции театральной школы: в 2026 году в конкурсе «Первые» участвовали студенты ведущих театральных вузов страны, включая Школу-студию МХАТ.
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