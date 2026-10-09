«Если долго жили вместе»: Милонов раскрыл главный критерий для высоких алиментов в деле Сафонова

Конституционный суд России рассматривает иск вратаря сборной России и французского ПСЖ Матвея Сафонова к супруге. На этом фоне зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов высказался о возможной верхней границе алиментов для состоятельных родителей.

По его мнению, сама идея такого ограничения может быть полностью оправдана. Но при определении предела важно учитывать, как долго бывшие партнёры жили вместе. Об этом депутат сказал «Ридусу».

«Надо принимать во внимание, как долго люди жили вместе. Если муж и жена длительное время сохраняли брак, он стал богатым, а затем произошёл развод, то тогда право на получение алиментов должно оставаться в неизменном виде», — приводит издание слова парламентария.

Парламентарий подчеркнул: окончательное решение в каждом конкретном случае должен принимать суд. Он учитывает обстоятельства дела, а не только формальные критерии.

Сейчас иск Сафонова находится в Конституционном суде. Речь идёт о споре с супругой, подробности которого в сообщении не раскрываются.

Ранее Life.ru сообщал, что 19 октября суд в Москве рассмотрит дело Матвея Сафонова об алиментах. Спортсмен пытается добиться зачёта 1,25 млн рублей, которые он перечислил с сентября 2024-го по январь 2025 года. Футболист настаивает, что эти деньги должны учитываться при уплате алиментов.