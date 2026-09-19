Матвея Сафонова ждёт суд за день до матча с «Барселоной»

Российскому вратарю ПСЖ Матвею Сафонову назначили заседание по делу об алиментах на 19 октября — за день до матча парижского клуба с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Дело рассмотрит Хорошёвский районный суд Москвы.

Сафонов пытается добиться зачёта 1,25 млн рублей, которые он перечислил с сентября 2024-го по январь 2025 года. Футболист настаивает, что эти деньги должны учитываться при уплате алиментов.

Судебный пристав ранее отказался засчитать переводы в качестве алиментных платежей, посчитав их передачей денег по договору дарения. Вратарь с этим решением не согласился и обжаловал его.

Параллельно спор Сафонова дошёл до Конституционного суда России. Тот принял к рассмотрению жалобу футболиста на пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса, который устанавливает долевой порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних детей.

Сафонов ставит вопрос о применении этой нормы к родителям с очень высокими доходами. По позиции футболиста, в таких случаях размер выплат следует соотносить с реальными потребностями ребёнка, а не определять только как долю заработка.

Алиментный спор продолжается не первый год. В марте 2025 года бывшая жена голкипера Анастасия Сафонова обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о его банкротстве из-за задолженности более чем на 64 млн рублей. В июне производство прекратили после погашения долга.

Уже 20 октября, на следующий день после назначенного заседания в Москве, ПСЖ должен принять «Барселону» в матче основного этапа Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом туре ЛЧ действующие победители разгромили «Слован» 6:1.

Ранее Матвей Сафонов был включён в состав сборной России на осенние товарищеские матчи. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Ираном, Намибией и Нигерией.