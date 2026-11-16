Президент США Дональд Трамп пошутил о возможном покушении на него с использованием иранских беспилотников, заявив, что в случае нападения находящимся рядом журналистам тоже не удастся спастись. Так американский лидер ответил на вопрос репортёра возле Белого дома.

«Я переживаю за вас, потому что, если они достанут меня, вам тоже конец», — сказал Трамп.

Произнеся эти слова, американский президент указал на небольшое расстояние между собой и представителями прессы, после чего посоветовал им быть осторожнее. Разговор состоялся перед вылетом главы Белого дома в азиатское турне.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении израильской разведки относительно возможного покушения на Дональда Трампа. По сведениям Israel Hayom, «Моссад» передал ЦРУ информацию о предполагаемых планах Тегерана атаковать американского президента и высокопоставленных представителей его администрации. Одним из возможных сценариев называлось использование беспилотников.