«Если разум возобладает»: Песков назвал условие для диалога Европы с Россией

Количество европейских политиков, готовых вести диалог с Россией, может вырасти, если в Европе возобладает здравый смысл. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель Кремля прокомментировал публикацию Financial Times, согласно которой США якобы рассматривают Великобританию, Германию и Францию в качестве возможных участников переговоров от европейской стороны.

«Если, скажем так, разум всё-таки возобладает в Европе, то количество выходящих на контакт увеличится. Если нет, то не будет увеличиваться», — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что возможное расширение контактов с европейскими политиками не повлияет на уже намеченный переговорный процесс.

«Но это никоим образом не окажет на данной стадии влияния на процесс трёхсторонних переговоров, которые запланированы на ноябрь», — добавил представитель Кремля.