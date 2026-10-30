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Опубликовано 30 октября, 12:44

«Если разум возобладает»: Песков назвал условие для диалога Европы с Россией

Песков допустил увеличение числа европейских политиков, готовых к диалогу с РФ

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Количество европейских политиков, готовых вести диалог с Россией, может вырасти, если в Европе возобладает здравый смысл. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель Кремля прокомментировал публикацию Financial Times, согласно которой США якобы рассматривают Великобританию, Германию и Францию в качестве возможных участников переговоров от европейской стороны.

«Если, скажем так, разум всё-таки возобладает в Европе, то количество выходящих на контакт увеличится. Если нет, то не будет увеличиваться», — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что возможное расширение контактов с европейскими политиками не повлияет на уже намеченный переговорный процесс.

«Но это никоим образом не окажет на данной стадии влияния на процесс трёхсторонних переговоров, которые запланированы на ноябрь», — добавил представитель Кремля.

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Ранее Life.ru рассказывал, почему без диалога с европейскими странами не удастся окончательно урегулировать украинский конфликт. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что европейские государства должны будут участвовать в обсуждении вопросов, непосредственно затрагивающих их интересы.

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Наталья Афонина
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