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Регион
Опубликовано 22 сентября, 14:50

«Если сложатся условия»: Трамп готов встретиться с делегацией Ирана на Генассамблее ООН

CNN: Трамп готов встретиться с делегацией Ирана на Генассамблее ООН

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что готов встретиться с представителями иранской делегации на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, «если сложатся подходящие условия». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, пока никаких официальных контактов между американской и иранской сторонами не запланировано. Не исключено, что вместо самого Трампа во встрече могут принять участие его ближайшие советники, прибывшие вместе с ним в Нью-Йорк.

В администрации США обсуждают, сможет ли такой контакт способствовать дипломатическому урегулированию конфликта с Тегераном. При этом, как утверждает источник CNN, в Вашингтоне сомневаются, насколько находящиеся в Нью-Йорке иранские чиновники пользуются доверием верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщает, что делегация Тегерана на Генассамблее получила полномочия для переговоров с США. Вместе с тем президент Ирана Масуд Пезешкиан пока не планирует личную встречу с Трампом.

В Нью-Йорк также прибыл глава иранского МИД Аббас Арагчи. Возможные контакты обсуждаются на фоне продолжающегося противостояния США и Ирана и попыток сторон вернуться к дипломатическому формату.

Президент Ирана Пезешкиан выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент Ирана Пезешкиан выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп уже допускал встречу с Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН. Тогда американский лидер не исключил прямого контакта с президентом Ирана во время недели высокого уровня в Нью-Йорке.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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