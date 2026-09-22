«Если сложатся условия»: Трамп готов встретиться с делегацией Ирана на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что готов встретиться с представителями иранской делегации на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, «если сложатся подходящие условия». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, пока никаких официальных контактов между американской и иранской сторонами не запланировано. Не исключено, что вместо самого Трампа во встрече могут принять участие его ближайшие советники, прибывшие вместе с ним в Нью-Йорк.

В администрации США обсуждают, сможет ли такой контакт способствовать дипломатическому урегулированию конфликта с Тегераном. При этом, как утверждает источник CNN, в Вашингтоне сомневаются, насколько находящиеся в Нью-Йорке иранские чиновники пользуются доверием верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщает, что делегация Тегерана на Генассамблее получила полномочия для переговоров с США. Вместе с тем президент Ирана Масуд Пезешкиан пока не планирует личную встречу с Трампом.

В Нью-Йорк также прибыл глава иранского МИД Аббас Арагчи. Возможные контакты обсуждаются на фоне продолжающегося противостояния США и Ирана и попыток сторон вернуться к дипломатическому формату.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп уже допускал встречу с Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН. Тогда американский лидер не исключил прямого контакта с президентом Ирана во время недели высокого уровня в Нью-Йорке.