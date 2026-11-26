Москва рассчитывает на улучшение отношений с Японией после контакта президента России Владимира Путина с японским премьер-министром Санаэ Такаити на саммите АТЭС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Надеюсь, что беседа на высшем уровне, состоявшаяся, подчеркну, впервые после длительного перерыва, будет способствовать, по крайней мере, некоторому улучшению отношений между нашими странами, если японская сторона вновь не сорвётся в пике», — сказала дипломат.

Контакт Путина и Такаити состоялся 18 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. По данным японской стороны, лидеры общались около 30 минут после официального ужина и договорились поддерживать контакты на разных уровнях.

Ранее японский премьер сообщила, что затронула в разговоре с российским президентом вопросы задержания гражданина Японии в России и положения японских компаний. Таким образом, первая за семь лет беседа лидеров прошла на фоне сохраняющихся разногласий между Москвой и Токио.