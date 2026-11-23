«Можно по ушам получить»: О чём говорили Путин и Такаити на саммите АТЭС
Генерал Гурулёв: Путин и Такаити могли обсудить энергетику на саммите АТЭС
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити могли обсудить энергетику на саммите АТЭС, предположил генерал-лейтенант Андрей Гурулёв. По его мнению, трудно представить, что все полчаса беседы заняли претензии Токио к Москве.
«Просто так ничего не бывает. Просто так пойти предъявлять претензии — можно по ушам получить, да?» — сыронизировал собеседник «Царьграда».
Напомним, Владимир Путин и Санаэ Такаити на встрече в Шэньчжэне договорились продолжить контакты на разных уровнях. Примечательно, что руководители России и Японии в последний раз встречались в сентябре 2019 года.