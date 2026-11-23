Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити могли обсудить энергетику на саммите АТЭС, предположил генерал-лейтенант Андрей Гурулёв. По его мнению, трудно представить, что все полчаса беседы заняли претензии Токио к Москве.

«Просто так ничего не бывает. Просто так пойти предъявлять претензии — можно по ушам получить, да?» — сыронизировал собеседник «Царьграда».