Премьер-министр Японии Санаэ Такаити намерена продолжить прямой диалог с Владимиром Путиным. Первую встречу с российским президентом она назвала важным шагом вперёд. Об этом сообщает Bloomberg.

«Прямые переговоры с Путиным стали важным шагом вперёд», — заявила глава японского правительства.

Такаити отметила значимость личного общения с российским лидером и подтвердила намерение поддерживать дальнейшие контакты. По итогам беседы стороны договорились продолжить взаимодействие по различным вопросам.

Разговор состоялся 18 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне и продлился около получаса. Лидеры пообщались после торжественного ужина, организованного для участников форума. Это была первая личная встреча руководителей России и Японии с сентября 2019 года, когда Путин проводил переговоры с Синдзо Абэ.

В ходе переговоров японский премьер затронула вопрос задержания в России журналиста Имаи Юки, подозреваемого в шпионаже. Другой темой стала передача российских активов Japan Tobacco International во временное управление компании «Промышленные активы». Такаити изложила позицию Токио по обоим вопросам.

Контакты состоялись на фоне сохраняющихся разногласий между странами. В августе поездка Путина на Курильские острова вызвала протест японских властей, которые оспаривают принадлежность части архипелага. В ноябре Токио также выразил недовольство решением Москвы в отношении активов табачного концерна.

Ранее японские СМИ сообщали, что Владимир Путин и Санаэ Такаити провели переговоры на саммите АТЭС в Шэньчжэне. При этом накануне встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что отдельные полноформатные переговоры не запланированы, хотя возможность общения лидеров на полях форума не исключалась.