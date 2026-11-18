Япония подняла истребители из-за предполагаемого нарушения своего воздушного пространства российскими самолётами, однако в Китае увидели в произошедшем нечто большее, чем обычный авиационный инцидент. Китайские обозреватели предположили, что Москва таким образом могла направить Токио политический сигнал накануне крупного международного саммита. Об этом пишет Baijiahao.

Авторы китайской публикации обратили внимание, что российская сторона неоднократно подчёркивала соблюдение международных правил полётов своей военной авиацией. При этом японские власти рассматривают произошедшее как нарушение национального суверенитета. По мнению обозревателей, особый интерес представляют время и обстоятельства инцидента.

Дело в том, что воздушный инцидент произошёл непосредственно перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. На 19 ноября там запланирована встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Среди ожидаемых тем переговоров — стратегическая стабильность, ядерное разоружение и отношения между крупнейшими мировыми державами.

Китайские журналисты напомнили, что Япония поддерживает западные санкции против Москвы и оказывает помощь Украине. На этом фоне они предположили, что появление российских самолётов вблизи японских границ могло стать напоминанием Токио о недовольстве Кремля его внешнеполитическим курсом. Дополнительное внимание к происходящему привлекает предстоящий визит в Китай премьер-министра Японии Санаэ Такаити. По мнению авторов материала, совпадение авиационного инцидента с подготовкой к саммиту может иметь политическое значение.