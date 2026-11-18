В китайском Шэньчжэне устроили масштабное световое шоу в преддверии саммита АТЭС, объединив подсветку 43 небоскрёбов в единую систему. Фасады высотных зданий превратились в огромный панорамный экран, сообщил китайский портал Kankan News.

Представление организовали в районе Гражданского центра Шэньчжэня. Специальная компьютерная программа синхронизировала освещение всех 43 зданий, благодаря чему изображения и световые эффекты одновременно сменялись на фасадах небоскрёбов.

Световое шоу на небоскребах в Шэньчжэне. Видео © X / shanghaidaily / zhang_heqing

Для создания масштабной инсталляции использовали почти 1,5 миллиона светодиодных светильников и 1,18 миллиона точечных источников света. Вместе они образовали панорамную световую композицию с углом обзора 270 градусов.

Зрители могли наблюдать, как по зданиям проходят разноцветные волны, а отдельные высотки становятся частью общей движущейся картины. Подсветка менялась синхронно, создавая впечатление единого гигантского экрана под открытым небом.