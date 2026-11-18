Небоскрёбы засияли в унисон: В Китае показали грандиозное шоу перед саммитом АТЭС
Световое шоу на 43 небоскрёбах устроили в Шэньчжэне к саммиту АТЭС
В китайском Шэньчжэне устроили масштабное световое шоу в преддверии саммита АТЭС, объединив подсветку 43 небоскрёбов в единую систему. Фасады высотных зданий превратились в огромный панорамный экран, сообщил китайский портал Kankan News.
Представление организовали в районе Гражданского центра Шэньчжэня. Специальная компьютерная программа синхронизировала освещение всех 43 зданий, благодаря чему изображения и световые эффекты одновременно сменялись на фасадах небоскрёбов.
Световое шоу на небоскребах в Шэньчжэне. Видео © X / shanghaidaily / zhang_heqing
Для создания масштабной инсталляции использовали почти 1,5 миллиона светодиодных светильников и 1,18 миллиона точечных источников света. Вместе они образовали панорамную световую композицию с углом обзора 270 градусов.
Зрители могли наблюдать, как по зданиям проходят разноцветные волны, а отдельные высотки становятся частью общей движущейся картины. Подсветка менялась синхронно, создавая впечатление единого гигантского экрана под открытым небом.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимира Путина встретили красной дорожкой и почётным караулом в китайском Шэньчжэне. Российский президент прибыл в международный аэропорт Баоань для участия в саммите АТЭС. У трапа самолёта его приветствовали военнослужащие почётного караула, а также юноши и девушки с флагами России и Китая.
Световое шоу к саммиту АТЭС в Шэньчжэне. Обложка © X / shanghaidaily