Евросоюзу необходимо назначить специального представителя для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Без собственного переговорщика Брюссель рискует остаться в стороне от принятия важнейших для Европы решений, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в ходе выступления в Берлине.

По словам политика, европейским странам следует сосредоточиться на решении двух ключевых проблем — энергетической конкурентоспособности ЕС и прекращении украинского конфликта.

«Что касается этой войны, то для нас крайне важно назначить кого-то для ведения переговоров от имени Европейского союза», — подчеркнул Мадьяр.

Венгерский премьер убеждён, что представитель объединения должен непосредственно участвовать в обсуждении мирного урегулирования. Свою позицию он объяснил известной дипломатической поговоркой.

«Потому что если ты не за столом, то ты в меню», — заявил политик.

Мадьяр также обратил внимание на отсутствие единого политического руководства, способного представлять интересы всех стран ЕС во внешнеполитических вопросах. Он напомнил вопрос, который приписывают бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру: «Кому мне звонить, если я хочу поговорить с Европой?». По мнению премьера, однозначного ответа на него по-прежнему нет.

Ранее Life.ru сообщал, что в Евросоюзе пока не обсуждают назначение специального переговорщика с Россией по украинскому конфликту. По словам дипломатического источника в Брюсселе, за последние месяцы страны объединения не проводили серьёзных консультаций о возможной кандидатуре. Разногласия сохраняются как по вопросу прямого диалога с Москвой, так и относительно полномочий будущего представителя.