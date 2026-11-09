Вахтовики на Чукотке едва не погибли по дороге домой после восьми месяцев работы: их вездеход провалился под лёд реки, а людям пришлось около 12 часов ждать спасения, стоя по колено в ледяной воде. Об этом сообщает Mash, по данным которого пострадавшие получили обморожения, но смогли вернуться к семьям.

Вездеход с туристами застрял на реке из-за лопнувшего льда. Видео © Telegram / Mash

«Если я умру — сына моего воспитайте, мы посреди реки, лёд лопнул», — говорит на видео девушка из попавшей в беду группы.

Вахтовики трудились на предприятии в чукотском посёлке Комсомольский. После завершения восьмимесячной смены работодатель оплатил им билеты до Новосибирска, где рабочих уже ждали близкие.

Чтобы добраться до аэропорта в Певеке, вахтовики отправились на вездеходе по замёрзшей реке. Однако примерно за 150 километров до пункта назначения лёд не выдержал веса машины, и техника провалилась в воду.

Люди оказались посреди реки в условиях сильного холода. Выбраться в безопасное место самостоятельно они не смогли, поэтому были вынуждены долгие часы дожидаться помощи, стоя в ледяной воде.

Спасение пришло спустя 12 часов. По информации Mash, все участники происшествия выжили. Сейчас они находятся дома и восстанавливаются после полученных обморожений.

Параллельно на Чукотке продолжается опасный период ледостава. В МЧС предупреждают, что речной лёд ещё не набрал достаточную прочность для безопасного движения тяжёлой техники, а официальные переправы открыты не везде.