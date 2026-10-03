ESPN: Усман Нурмагомедов стал вторым в рейтинге лучших бойцов ММА не старше 30
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Российский чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов занял второе место в рейтинге 30 лучших бойцов смешанных единоборств не старше 30 лет. Список составил ESPN.
Первую строчку занял чемпион UFC в наилегчайшем весе Джошуа Ван. На третьем месте расположился бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе Илия Топурия.
В первую десятку также вошли Майкл Моралес, Дакота Дитчева, Сун Ядун, Джош Хокит, Иэн Гарри, Наталия Силва и Куиллан Солкиллд. Ещё один россиянин, выступающий в среднем весе UFC Байсангур Сусуркаев, занял 29-ю позицию.
28-летний Нурмагомедов в конце июля защитил чемпионский пояс PFL в Нью-Йорке. В главном поединке турнира россиянин победил американца Арчи Колгана техническим нокаутом уже в первом раунде.
На счету Нурмагомедова 22 победы в профессиональных смешанных единоборствах. Ещё один его поединок был признан несостоявшимся.
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