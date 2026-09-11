«Есть что детям рассказать»: Ветеран СВО стал педагогом после ранения на фронте

Ветеран СВО Игорь Руцкий после ранения вернулся в школу и стал преподавать предмет «Основы безопасности и защиты Родины». О своей работе он рассказал RT. На уроках педагог обучает школьников тактической медицине, эвакуации и огневой подготовке. По словам Руцкого, личный опыт позволяет уделять больше внимания практике.

«У меня есть что детям рассказать. Во-первых, я могу больше дать практики. Одно дело — ты изучил по учебнику, потом пытаешься что-то рассказать, а когда ты это видел, когда ты сам это прочувствовал, после ранения особенно, тут по-другому всё», — поделился ветеран.

Руцкий вырос в семье педагогов. Он служил в роте почётного караула Преображенского полка и участвовал в шести парадах Победы на Красной площади. До начала спецоперации мужчина работал офицером-воспитателем в кадетском классе. В 2022 году он отправился на фронт, а после ранения продолжил педагогическую работу в прежней школе.

Ранее также сообщалось, что кавалер трёх орденов Мужества Сергей Пугачёв назначен заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Он же является участником специальной военной операции и второго потока федеральной программы «Время героев».