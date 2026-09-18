Есть ещё порох: У пенсионерки из Петербурга нашли гранаты, «Мосинку» и 2 тысячи патронов

В квартире 65-летней жительницы Петербурга обнаружили крупный арсенал с винтовками, боеприпасами и порохом. Об изъятии оружия и возбуждении уголовных дел сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Во время обыска полицейские нашли две винтовки, ружьё, два предмета, напоминающих гранаты, 18 деталей, похожих на части оружия, а также 2152 патрона. Кроме того, в помещении находилась банка с порохом.

Экспертиза установила, что 75 патронов калибра 7,62 мм пригодны для стрельбы. Одну из находок специалисты идентифицировали как винтовку Мосина и отнесли к нарезному огнестрельному оружию. В банке оказалось 256,7 грамма бездымного пороха, признанного метательным взрывчатым веществом.

По данным полиции, изъятое оружие на женщину зарегистрировано не было. Возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, происхождение арсенала выясняется.

Ранее Life.ru сообщал, что у 32-летнего петербуржца обнаружили подпольный склад с автоматами, пистолетами, винтовками и более чем тысячей патронов. В отношении мужчины также возбудили уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.