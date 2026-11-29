Продуктов с так называемой отрицательной калорийностью, на переваривание которых организм тратит больше энергии, чем получает, не существует. Об этом рассказала диетолог Университета Аделаиды Эванджелин Манциорис в авторской статье для The Conversation.

Одним из самых известных продуктов с якобы жиросжигающими свойствами считается сельдерей. В одном его стебле содержится всего 4,3 килокалории. Однако расходы организма на усвоение пищи зависят от её энергетической ценности и состава. В среднем на пищеварение приходится около 10% суточных энергозатрат человека.

Манциорис привела результаты необычного эксперимента с бородатыми агамами. Исследователи кормили ящериц сельдереем, после чего оценивали их энергетический баланс. Даже с учётом затрат на пищеварение животные получали не менее 24% энергии, содержащейся в съеденном овоще.

В другом небольшом исследовании участвовали женщины, которым предложили съесть по 100 граммов сельдерея. На переработку продукта организм израсходовал около 86% его энергетической ценности, однако отрицательного баланса исследователи так и не зафиксировали.

При этом диетолог не призывает отказываться от сельдерея. Овощ богат клетчаткой, витаминами и минералами, а его употребление вместо высококалорийных закусок может помочь контролировать вес.

Ранее Life.ru рассказывал, почему даже полезный перекус сухофруктами может оказаться таким же калорийным, как десерт. По словам диетолога Татьяны Залетовой, при сушке фруктов испаряется вода, из-за чего повышается концентрация сахаров и калорий на 100 граммов продукта. Здоровому взрослому человеку достаточно съедать 20–40 граммов сухофруктов в день.