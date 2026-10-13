«Есть своя наука, как живым остаться»: Трутнев рассказал об опасной поездке на фронт

Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, как оказался под артиллерийским обстрелом во время одной из поездок на передовую. Подробностями опасного происшествия он поделился с журналистами.

«Мы ехали на позиции <…> Есть своя наука, как проехать, как живым остаться. Когда едешь, выбираешь время, в которое противник максимально невнимателен <…> Были такие запомнившиеся ситуации: мы проезжаем, а навстречу идёт БТР с зажженными фарами. И сразу же после его прохождения начинается обстрел крупным калибром, что-то там в районе 152 миллиметров», — сказал он.

Несмотря на происходящее, группе удалось продолжить путь. Полпред признался, что в тот момент не испытывал каких-либо особенных переживаний. Он был уверен в правильности своих действий и верил, что всё закончится благополучно.

Отдельно зампред правительства рассказал об отношениях с военнослужащими, с которыми познакомился на линии боевого соприкосновения. По его словам, в таких условиях дружба и общение приобретают особое значение, а между людьми возникает настоящее взаимное доверие. С некоторыми бойцами он продолжает поддерживать связь и спустя долгое время, хотя части его фронтовых товарищей уже нет в живых.

Ранее Life.ru сообщал, как Трутнев во время одной из поездок под Угледар попал под обстрел ВСУ и был вынужден отстреливаться из снайперской винтовки. Вместе с российскими морскими пехотинцами он находился в здании, которое впоследствии получило неофициальное название «Дом Трутнева». Противник неоднократно открывал по нему огонь из боевой машины пехоты.