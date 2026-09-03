«Они понимают, что их не бросили»: Трутнев раскрыл, почему лично ездит в окопы на передовую

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев на полях ВЭФ-2026 объяснил, почему считает необходимым лично приезжать на линию боевого соприкосновения. По его словам, такие визиты дают бойцам понять, что они не одни.

«Приезд на линию боевого соприкосновения, моё нахождение в окопах, по сути дела, на тех позициях, на которых работают наши дальневосточники, ну, оно как-то, мне кажется, поднимает у людей настроение. Они понимают, что они не одни, что их никто не бросил и не бросит», — отметил Трутнев в беседе со Zvezdanews.

Он подчеркнул, что Дальний Восток, хоть и находится далеко от зоны спецоперации, не может оставаться в стороне. Необходимо осваивать общую систему сохранения и безопасности территории России.

«Поэтому я и попросил губернаторов вместе со мной выехать в наиболее напряжённые регионы, где эти методики уже отработаны и где люди точно знают, как защищаться, какие методы и пассивной, и активной защиты, и наблюдения наиболее эффективны», — объяснил полпред.

По его словам, эту школу обязаны пройти все, кто отвечает за безопасность страны. Трутнев также напомнил, что дальневосточные регионы курируют восстановление 11 муниципальных образований в ДНР. Там идёт работа по восстановлению школ и больниц, и он не имеет права контролировать этот процесс только по бумажным докладам.

Зампред правительства поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность таких поездок. Пока идут боевые действия, подчеркнул он, военных необходимо поддерживать.

Отдельно Трутнев вспомнил семейную историю: его дед прошёл всю Великую Отечественную войну, а мать носила продукты партизанам на оккупированной территории, рискуя жизнью. По его словам, нынешнее поколение не имеет права стать «слабым звеном» в родовой истории и обязано быть достойным подвигов предков.

Ранее Владимир Путин на ВЭФ заявил, что специальная военная операция не является определяющим фактором демографической ситуации в России. По его словам, снижение рождаемости носит системный характер и затрагивает даже страны, где десятилетиями сохраняется мирная жизнь. В качестве примера президент привёл Японию и Южную Корею, где рождаемость ниже, чем в России, несмотря на отсутствие военных конфликтов.