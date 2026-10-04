Есть в мире вещи дороже денег: Наркокартели перешли на расчёт в морских огурцах

Мексиканские наркокартели используют дорогостоящих морских огурцов для расчётов с китайскими криминальными сетями, в том числе при сделках, связанных с поставками химических прекурсоров. Об необычной схеме пишет Foreign Policy.

Одним из примеров стало дело бывшего сотрудника погранслужбы США Сезара Далео. Следствие установило, что он выступал посредником между китайскими поставщиками химикатов и мексиканскими наркоторговцами. В одну сторону перемещались вещества, а обратно в качестве расчёта — морские огурцы.

С 2014 по 2016 год Далео как минимум 80 раз организовывал незаконную перевозку сушёных морских огурцов из Мексики в США. Стоимость выявленных партий превысила $250 тыс.

Причина такой популярности — высокая цена деликатеса в странах Азии. В зависимости от вида килограмм морских огурцов может продаваться за сумму до $3 тыс. Востребованный товар позволяет проводить расчёты в обход банковской системы.

По данным FP, за последние два десятилетия в мексиканский промысел проникли картель «Синалоа» и, в меньшей степени, «Новое поколение Халиско». Преступные группировки контролируют часть цепочки от местных рыбаков до покупателей, ориентированных на китайский рынок.

Ранее Life.ru сообщал о пожизненном приговоре одному из основателей картеля «Синалоа». В США его признали виновным в организации масштабных поставок наркотиков и руководстве одной из крупнейших преступных сетей Мексики.