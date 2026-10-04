Есть в мире вещи дороже денег: Наркокартели перешли на расчёт в морских огурцах
FP: Мексиканские картели используют морские огурцы для теневых расчётов
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Мексиканские наркокартели используют дорогостоящих морских огурцов для расчётов с китайскими криминальными сетями, в том числе при сделках, связанных с поставками химических прекурсоров. Об необычной схеме пишет Foreign Policy.
Одним из примеров стало дело бывшего сотрудника погранслужбы США Сезара Далео. Следствие установило, что он выступал посредником между китайскими поставщиками химикатов и мексиканскими наркоторговцами. В одну сторону перемещались вещества, а обратно в качестве расчёта — морские огурцы.
С 2014 по 2016 год Далео как минимум 80 раз организовывал незаконную перевозку сушёных морских огурцов из Мексики в США. Стоимость выявленных партий превысила $250 тыс.
Причина такой популярности — высокая цена деликатеса в странах Азии. В зависимости от вида килограмм морских огурцов может продаваться за сумму до $3 тыс. Востребованный товар позволяет проводить расчёты в обход банковской системы.
По данным FP, за последние два десятилетия в мексиканский промысел проникли картель «Синалоа» и, в меньшей степени, «Новое поколение Халиско». Преступные группировки контролируют часть цепочки от местных рыбаков до покупателей, ориентированных на китайский рынок.
Ранее Life.ru сообщал о пожизненном приговоре одному из основателей картеля «Синалоа». В США его признали виновным в организации масштабных поставок наркотиков и руководстве одной из крупнейших преступных сетей Мексики.
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