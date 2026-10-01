Эстония добивается прекращения транзита российского зерна через порты Балтии

Эстония вместе с партнёрами по Балтии пытается остановить перевозку российского зерна через местные порты. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна, сообщила пресс-служба ведомства. Его слова прозвучали в Риге, где министр встретился с президентом Латвии Эдгарсом Ринкявичсом и главой латвийского внешнеполитического ведомства Байбой Браже.

«Мы работаем над тем, чтобы транзит российского зерна не осуществлялся через балтийские порты», — сказал он.

На той же встрече Цахкна коснулся темы поддержки Киева. По его словам, в 2027 году эстонская военная помощь Украине не опустится ниже 0,25% ВВП.

Министр упомянул и о конференции по восстановлению Украины, которую Эстония планирует провести в январе 2027 года. Её задача, по его словам, — быстро оказать Киеву поддержку перед очередной тяжёлой военной зимой.

А ранее стало известно, что Латвия начала проверять российское зерно, идущее транзитом через её территорию, чтобы отсеивать продукцию с новых территорий, не признаваемых Ригой. Вопрос обсуждался в Брюсселе со странами Прибалтики. Министр Тарас Высоцкий заявил, что Киев хочет перейти от фиксации проблемы к системному контролю происхождения таких грузов.